Taormina (AFP) Am ersten Tag des G7-Gipfels in Italien hat es in der Klimapolitik keine Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und den anderen Teilnehmern gegeben. Die US-Regierung befinde sich weiterhin in der internen Abstimmung, sagte Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni am Freitag in Taormina. Die Frage, wie es mit dem Pariser Klimaabkommen weitergehe, sei daher noch unbeantwortet.

