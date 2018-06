Antofagasta (AFP) Der Startschuss zum Bau des größten optischen Teleskops der Welt ist gefallen: In der Atacama-Wüste in Chile nahmen Vertreter der Europäischen Südsternwarte (ESO) und der chilenischen Regierung am Freitag an einer Zeremonie zum Baubeginn teil. Nach der geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2024 soll das Riesenteleskop das größte Auge sein, das die Menschheit auf den Himmel richtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.