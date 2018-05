Berlin (SID) - Der DFB-Pokalsieg von Borussia Dortmund hat auch bei den Ligakonkurrenten SC Freiburg und Hertha BSC für große Freude gesorgt. Die Breisgauer zogen durch das 2:1 (1:1) des BVB gegen Eintracht Frankfurt im Endspiel in Berlin in die Qualifikation für die Europa League ein und spielen damit zum vierten Mal international. In der abgelaufenen Bundesligasaison hatte das Team von Christian Streich den siebten Platz belegt.

"Danke Dortmund! Hallo Europa!", twitterten die Breisgauer und boten im Fanshop sofort ein rotes "Freuropa"-T-Shirt an.

Die Berliner können sich dagegen die Qualifikation sparen. Der Tabellensechste rückt durch die Schützenhilfe der Dortmunder direkt in die Gruppenphase der Europa League. In der vergangenen Saison war das Team von Trainer Pal Dardai in der Qualifikation an Bröndby IF gescheitert.

"Im eigenen Stadion nach Europa, auch nicht schlecht!", twitterte Hertha-Manager Michael Preetz. Der Klub schickte ein blau-weißes Bild ins Internet: "Wir gratulieren Europa zu Berlin." Trainer Pal Dardai sagte dem Berliner Kurier: "Jetzt haben wir endgültig die Belohnung für unsere super Saison. Wir dürfen direkt nach Europa, und das freut mich vor allem für meine Jungs, die unglaublich Tolles geleistet haben, aber auch für den gesamten Verein und unsere Fans."

Als Tabellenfünfter ist auch der 1. FC Köln direkt für die Europa League qualifiziert.