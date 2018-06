Madrid (SID) - Trainer Luis Enrique verabschiedet sich mit dem dritten Pokalsieg in Folge vom spanischen Fußball-Vizemeister FC Barcelona. Im Finale um die Copa del Rey in Madrid gewann Barca 3:1 (3:1) gegen CD Alaves und machte den 29. Cupgewinn perfekt. Nach dem Triple in seinem ersten und dem Double in seinem zweiten Jahr als Trainer muss sich Enrique zum Abschied mit nur einem Titel begnügen.

Lionel Messi (30.), Neymar (45.) und Paco Alcacer (45.+3) erzielten die Tore für den Favoriten, der in der Champions League schon im Viertelfinale ausgeschieden war und in der Meisterschaft dem Erzrivalen Real Madrid den Vortritt lassen musste. Für Alaves traf Theo Hernandez (33.).

Einmal mehr war Messi der entscheidende Mann bei den Katalanen, denn er war auch an den beiden anderen Barca-Toren beteiligt. "Er ist außergewöhnlich, ein Außerirdischer", sagte Enrique über den fünfmaligen Weltfußballer aus Argentinien, der zum 30. Mal einen Titel mit Barcelona erringen konnte und das einen Monat vor Vollendung seines 30. Lebensjahres.

Wenn man die Nummer eins in der Welt sein will, muss man nicht in punkto Technik überragend sein, sondern auch physisch stark. Leo Messi ist ein physisch sehr starker Spieler, der sehr auf seinen Körper achtet."

Mit Klub-WM, spanischem und UEFA-Supercup kam Enrique in seiner dreijährigen Amtszeit als Trainer bei Barca auf neun Titel. Seine letzte war allerdings die mit Abstand erfolgloseste als Barcelona-Coach.