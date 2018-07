Eugene (SID) - Der russische Hürden-Weltmeister Sergej Schubenkow ist einer von zehn Leichtathleten, die wegen Visa-Problemen nicht am Diamond-League-Meeting in Eugene/US-Bundesstaat Oregon teilnehmen können. Das bestätigten die Veranstalter am Freitag. Nach Angaben von Meeting-Direktor Tom Jordan erhielten die Athleten, die zum Großteil aus Afrika stammen, die nötigen Unterlagen gar nicht oder nicht rechtzeitig genug.

"Nach vielen Jahren ohne Visa-Probleme gibt es mindestens zehn Athleten, deren Antrag entweder abgelehnt oder zu spät bearbeitet wurde", sagte Jordan.

Die Veranstalter wollten keine Angaben dazu machen, ob die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den verschärften Einreisebedingungen unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump stehen. Keiner der betroffenen Athleten stammt aus einem der sieben Länder, für die Trump ein umstrittenes Einreiseverbot angestrebt hatte.

Schubenkow, der 2015 in Peking WM-Gold über 110 m gewonnen hatte, wurde zunächst mitgeteilt, sein Antrag werde erst im Juni ein zweites Mal geprüft. "Gestern hat er dann das Visum doch noch bekommen. Aber einmal um die halbe Welt zu reisen, um am Abend vor dem Event anzukommen, kam für ihn natürlich nicht in Frage", sagte Jordan.