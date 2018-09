Berlin (AFP) Der Fernbusanbieter Flixbus will die Zahl seiner Fahrgäste von 30 Millionen im vergangenen Jahr auf 40 Millionen in diesem Jahr steigern. Im deutschsprachigen Kernmarkt Deutschland, Österreich und der Schweiz sei das Unternehmen schon 2016 profitabel gewesen, sagte Gründer und Geschäftsführer André Schwämmlein dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). "In der Summe wollen wir 2017 oder 2018 Geld verdienen." Das hänge auch davon ab, ob der Sommer gut laufe.

