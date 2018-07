Cannes (dpa) - Beim Filmfestival in Cannes werden heute Abend die Preise vergeben. Um die Auszeichnungen konkurrieren 19 Beiträge. Der wichtigste Preis ist dabei die Goldene Palme für den besten Film. Gute Chancen auf einen der Hauptpreise haben auch die Beiträge deutschsprachiger Regisseure: Fatih Akin wurde für sein NSU-Drama "Aus dem Nichts" bereits an der Croisette gefeiert. Auch der Österreicher Michael Haneke gehört zur Palmen-Konkurrenz. In "Happy End" erzählt er von einer bürgerlichen Familie, die zur Zeit der Flüchtlingskrise im französischen Calais lebt.

