Los Angeles (SID) - Stürmer Javier Chicharito Hernández vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist alleiniger Rekordtorschütze der mexikanischen Nationalmannschaft. Bei der 1:2 (0:2)-Niederlage der Mexikaner gegen Kroatien in Los Angeles im Vorbereitungsspiel auf den Confed Cup erzielte der 28-Jährige sein 47. Länderspieltor (87.) im 91. Einsatz. Damit liegt er einen Treffer vor Jared Borgetti, mit dem Hernández im März gleichgezogen war.

"Ich glaube, Javier ist im Torabschluss einer der Besten auf der Welt", sagte der mexikanische Chefcoach Juan Carlos Osorio. Der Trainer wechselte Chicharito erst in der 66. Minute ein. Hinter dem mexikanischen Tor-Giganten liegt eine wechselvolle Saison bei Bayer. In der Rückrunde saß er häufiger als ihm lieb war auf der Ersatzbank. Hernández blieb deutlich unter seinen Möglichkeiten, war allerdings auch verletzungsbedingt längere Zeit außer Gefecht.

In den kommenden Tagen und Wochen hat Hernández noch häufiger die Gelegenheit, seine Tor-Quote weiter zu verbessern. In einem weiteren Länderspiel trifft der 28-Jährige mit Mexiko am 2. Juni auf Irland, ehe die beiden Begegnungen in der WM-Quali gegen Honduras (9. Juni) und die USA (12. Juni) anstehen. Danach stehen für die Lateinamerikaner beim Confed Cup in Russland gegen Portugal (18. Juni), Neuseeland (21. Juni) und Gastgeber Russland (24. Juni) weitere Länderspiele auf dem Programm.

Die Kroaten, die ohne ihre Stars Luca Modric und Ivan Rakitic angetreten waren, gingen durch einen Doppelschlag von Duje Cop (36.) und Fran Tudor (37.) in Führung. Drei Minuten vor dem Ende schoss der eingewechselte Hernández den historischen Anschlusstreffer. Zuvor hatte Kroatiens Mile Skoric (77.) die Gelb-Rote Karte gesehen.