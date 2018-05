Jeju (SID) - Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat bei der WM in Südkorea das Achtelfinale erreicht. Zwei Tage nach ihrem letzten Gruppenspiel steht fest, dass die Auswahl von DFB-Trainer Guido Streichsbier zu den vier besten Gruppendritten des Turniers gehört. In der Runde der letzten 16 trifft Deutschland am Mittwoch in Jeju auf Sambia.

Deutschland hatte sich am Freitag zum Abschluss der Vorrunde zu einem 3:2 (2:0) gegen Vanuatu gemüht. Zuvor war das DFB-Team gegen Venezuela (0:2) und Mexiko (0:0) ohne Tor geblieben.