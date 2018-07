Dresden (SID) - Der Weltcup der Skilangläufer macht im kommenden Winter erstmals Station in Dresden. Am 13. und 14. Januar 2018 wird auf einer 1,4 km langen Strecke am Dresdner Elbufer vor der Kulisse der Altstadt um Weltcup-Punkte gekämpft. Start und Ziel sind am Königsufer. Der Internationale Skiverband FIS nahm Dresden am Sonntag in seinen Wettkampfkalender für die Saison 2017/18 auf. Bis 2021 ist die sächsische Landeshauptstadt vorerst als Weltcup-Station vorgesehen.