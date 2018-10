Athen (AFP) Durch eine von Deutschland und Griechenland vereinbarte Bremse beim Familiennachzug für Flüchtlinge sitzen in dem südeuropäischen Land offenbar mehr als 2000 Menschen fest. Das geht aus einem Brief des griechischen Migrationsministers Yiannis Mouzalas an Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hervor, den die griechische Zeitung "Efimerida ton Syntakton" am Montag veröffentlichte. Einige der Festsitzenden müssten nun "jahrelang" auf die gewünschte Ausreise nach Deutschland warten, schrieb Mouzalas darin.

