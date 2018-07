Köln (SID) - Der Triumph von Ferrari-Pilot Sebastian Vettel beim Großen Preis von Monaco hat den TV-Sendern RTL und Sky jeweils die beste Einschaltquote der bisherigen Formel-1-Saison beschert.

Im Durchschnitt verfolgten beim Free-TV-Sender RTL 5,23 Millionen Zuschauer die Übertragung am Sonntagnachmittag, was einem Marktanteil von 34,5 Prozent entsprach. Bei Vettels Zieldurchfahrt um 15.48 Uhr waren sogar 6,14 Millionen Zuschauer am Fernseher dabei. Allerdings blieb RTL unter dem Durchschnittswert aus dem Vorjahr (5,81/34,8), als Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (England) in einem turbulenten Regenrennen im Fürstentum gewann.

Pay-TV-Rechteinhaber Sky lockte mit seiner Übertragung 510.000 Abonnenten an, das entsprach einer Steigerung von 110.000 Zuschauern gegenüber 2016. Insgesamt sahen in dieser Saison bislang durchschnittlich 387.000 Zuschauer bei Sky die sechs bisherigen Formel-1-Rennen. Damit liegen die Reichweiten um 18,8 Prozent über dem Vorjahreswert.

Gute Quoten konnte auch Spartensender RTL Nitro mit der Nonstop-Übertragung des ADAC 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring erzielen. Der Marktanteil bei diesem TV-Marathon lag bei durchschnittlich zwei Prozent (0,21 Millionen Zuschauer). Der durchschnittliche Sonntag-Marktanteil lag bei der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer bei 3,7 Prozent, was nach eigener Darstellung einen Sonntagsbestwert für den Sender bedeutete.