Neu Delhi (AFP) In einem indischen Dorf sind zwei Frauen am helllichten Tag vor Dutzenden Zeugen sexuell bedrängt worden. Nachdem Aufnahmen des Geschehens in sozialen Netzwerken auftauchten und im Fernsehen gezeigt wurden, nahm die Polizei im Bundesstaat Uttar Pradesh nach eigenen Angaben vom Montag drei Hauptverdächtige fest. Einem vierten Beschuldigten war die Polizei demnach auf den Fersen. Ermittlungen liefen auch gegen die tatenlosen Zuschauer.

