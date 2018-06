Dubai (AFP) Das Emirat Katar hat einen in Saudi-Arabien von einer langen Gefängnisstrafe bedrohten Menschenrechtsaktivisten in sein Heimatland abgeschoben. Entsprechende Berichte der Menschenrechtsorganisation Gulf Center for Human Rights bestätigten die Behörden in Katar am Montag. Der 49-jährige saudische Bürger Mohammed al-Otaibi hielt sich laut Gulf Center zur Durchreise in dem Emirat auf. Er wollte nach Norwegen weiterfliegen, um Asyl zu beantragen.

