Jupiter (dpa) - Der frühere Golf-Superstar Tiger Woods ist in Florida wegen Autofahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss kurzzeitig inhaftiert worden. Polizeisprecherin Kristin Rightler von der Polizei in Palm Beach bestätigte dem Sender CNN, dass Woods in der Nacht zum in ein Gefängnis kam, aus dem er am Vormittag wieder entlassen worden sei. Woods Karriereende schien zuletzt immer näher zu rücken, er sagte bei mehreren Turnieren Starts ab. Woods war einer der erfolgreichsten Golfer der Geschichte und einer der bestverdienenden Sportler der Welt.

