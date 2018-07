Iffezheim (SID) - Die Veranstalter des Frühjahrs-Meetings auf der Galopprennbahn in Iffezheim bei Baden-Baden haben eine zufriedenstellende Bilanz gezogen. An vier Renntagen wurden 2.029.342 Millionen Euro umgesetzt. Insgesamt verfolgten 35.600 Zuschauer die Rennen. Die Große Woche findet in Iffezheim vom 26. August bis 3. September statt.