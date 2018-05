Klettwitz (SID) - Der ehemalige Lausitzring-Geschäftsführer Bert Poensgen ist tot. Er starb in der Nacht auf den 27. Mai im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Herzattacke. Poensgen war von 2008 bis 2013 Geschäftsführer des Lausitzrings.

"Bert Poensgen war nicht nur hier am Lausitzring ein wichtiger Geschäftspartner, uns verbindet eine bereits mehr als 35 Jahre lange und tiefe Freundschaft. Er war ein Mensch, dem man immer blind vertrauen konnte, der immer genau wusste, was er wollte, und der für das Erreichen seiner Ziele Unmengen an Herzblut hineinsteckte", sagte Lausitzring-Geschäftsführer und -Gesellschafter Josef Meier.