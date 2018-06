Istanbul (AFP) Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu erwartet seinen deutschen Kollegen Sigmar Gabriel (SPD) am kommenden Montag zu einem Gespräch über den Streit um Besuche von Bundestagsabgeordneten am türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Gabriel werde am Montag in die Türkei kommen, "wir werden mit ihm über die Frage Incirlik sprechen", sagte Cavusoglu am Montag vor Journalisten in Ankara. Der Außenminister bekräftigte die Position Ankaras: Besuche von Bundestagsabgeordneten in Incirlik seien "derzeit unmöglich".

