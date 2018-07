Berlin (AFP) Die deutschen Einzelhändler fordern schärfere Strafen für Ladendiebe. In Schreiben an die Regierungsfraktionen im Bundestag sowie in Berlin forderte der Handelsverband in Deutschland (HDE) laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe) für solche Straftäter Haftstrafen von einem Jahr und mehr. Begründet wurde dies mit einer erheblichen Belastung des Einzelhandels durch Diebstähle.

