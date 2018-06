Schwerin (AFP) Unbekannte haben in Schwerin die Reifen am Auto eines AfD-Landtagsabgeordneten zerstochen. Wie die Polizei in der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns am Dienstag mitteilte, erfolgte der Übergriff am Vormittag in einer Innenstadtstraße, in der drei AfD-Parlamentarier am Donnerstag ein Bürgerbüro eröffnen wollten. Es werde von einer politisch motivierten Tat ausgegangen.

