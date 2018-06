Berlin (AFP) Die Union will in dieser Woche noch keinen Bundestagsbeschluss zu einem Abzug der Bundeswehrsoldaten aus dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik fassen. "Wir sehen keinen Grund zur Eile", sagte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin. Die Union wolle nicht Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) "in den Rücken fallen", der noch mit der Türkei verhandeln wolle.

