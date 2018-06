Paris (AFP) Weil er dramatische Videoaufnahmen von den Pariser Anschlägen vom November 2015 an eine Zeitung verkaufte, ist ein Restaurantbetreiber zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht sprach den Betreiber der Pizzeria "Casa Nostra" am Dienstag schuldig, Aufnahmen aus Überwachungskameras an Unbefugte weitergegeben zu haben. Er wurde zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt.

