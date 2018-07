Dortmund (SID) - 10.38 Uhr: Thomas Tuchel setzt auf dem kurz zuvor aktivierten Twitter-Account @TTuchelofficial seinen ersten Tweet ab: "Ein Spiel dauert 90 Min. und ein Tweet hat 140 Zeichen. Hier gibt es ab sofort Infos aus erster Hand. Freue mich, dabei zu sein! TT #neuland". Noch ist ungeklärt, ob der Account tatsächlich von dem Trainer von Borussia Dortmund stammt.

12.37 Uhr: Bild.de vermeldet die Trennung des BVB von Tuchel als perfekt. Fünf Minuten später wird der Trainer des Pokalsiegers zitiert: "An der Kürze der Saison-Analyse kann man sich denken, wie es ausgegangen ist."

12.47 Uhr: Auf Tuchels Twitteraccount, dessen Authentizität mittlerweile von seinem Berater Olaf Meinking bestätigt wurde, verkündet der Coach: "Ich bin dankbar für zwei schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht. Danke an die Fans, an die Mannschaft, an den Staff und an alle, die uns unterstützt haben. Ich wünsche dem BVB alles Gute."

13.14 Uhr: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bestätigt dem SID auf Nachfrage die vollzogene Trennung von Tuchel.

13.20 Uhr: Borussia Dortmund gibt die Trennung offiziell per Pressemitteilung bekannt.

15.12 Uhr: Watzke richtet sich in einem offenen Brief an die Mitglieder und Fans des BVB. Darin schreibt der Geschäftsführer der Schwarz-Gelben unter anderem von einer aufreibenden Zusammenarbeit mit Tuchel und dessen Trainerteam. Watzke erklärt weiter: "Es geht immer auch um grundlegende Werte wie Vertrauen, Respekt, Team- und Kommunikationsfähigkeit, um Authentizität und Identifikation. Es geht um Verlässlichkeit und Loyalität".