Sankt Pölten (SID) - Der langjährige Bundesliga-Profi Markus Schupp (51) ist neuer Sportdirektor des österreichischen Fußball-Erstligisten SKN St. Pölten. Die Verpflichtung des deutschen Meisters von 1991 (mit dem 1. FC Kaiserslautern) und 1994 (Bayern München) gab der Verein am Dienstag bekannt.

Schupp, in Österreich zweimal Meister mit Sturm Graz, ersetzt in St. Pölten Frenkie Schinkels. Der Verein aus Niederösterreich hat sich in der abgelaufenen Saison knapp vor dem Abstieg gerettet. Schupp war zuletzt bis November 2015 Sportdirektor in Kaiserslautern.