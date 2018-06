Rom (AFP) Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat sich hinter die Forderungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einer stärkeren Rolle Europas in der internationalen Politik gestellt. "Wir teilen selbstverständlich die Idee, dass die Zukunft Europas in unseren eigenen Händen liegen muss - die internationalen Herausforderungen machen dies erforderlich", sagte Gentiloni am Dienstag nach einem Treffen mit seinem kanadischen Kollegen Justin Trudeau in Rom. Dies ändere aber nichts "an der Bedeutung der transatlantischen Beziehungen oder der Allianz mit den Vereinigten Staaten", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.