Washington (AFP) Die USA wollen vorerst kein Laptop-Verbot für Flüge aus Europa in die USA verhängen. Das teilte das US-Heimatschutzministerium am Dienstag in Washington mit. Das bereits für mehrere muslimisch geprägte Länder geltende Verbot der Mitnahme bestimmter elektronischer Geräte im Handgepäck könne aber auf Europa ausgeweitet werden, wenn Geheimdienstinformationen und die Sicherheitslage dies erforderten.

