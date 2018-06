Genf (AFP) Die USA überprüfen nach Angaben der Welthandelsorganisation WTO Importe von Photovoltaikanlagen und Solarzellen. Darüber habe Washington die WTO informiert, teilte die Organisation am Montag in Genf mit. Anlass sei eine Anfrage des Unternehmens Suniva, das in den USA Solarzellen herstellt. Washington prüfe daher, ob "zunehmende Importe" die heimische Solarstrom-Industrie schädigten oder schädigen könnten, erklärte die WTO.

