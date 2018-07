Peking (AFP) Der frühere Chef der chinesischen Statistikbehörde ist wegen Korruption zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Zhangjiakou in der nördlichen Provinz Hebei sprach Wang Baoan schuldig, zwischen 1994 und 2016 seine verschiedenen Posten in der Behörde genutzt zu haben, um sich um 153 Millionen Yuan (20 Millionen Euro) zu bereichern. Wang hatte die nationale Statistikbehörde bis Januar 2016 geleitet, noch im selben Monat waren Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden.

