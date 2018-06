Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat den schweren Anschlag nahe der deutschen Botschaft in Kabul scharf verurteilt. "Es ist eine niederträchtige Tat, die zahlreichen Menschen das Leben genommen hat", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Die Bundesregierung spreche den Angehörigen der Opfer und der afghanischen Regierung ihr "tiefes Mitgefühl" aus. "Deutschland steht an der Seite Afghanistans, den Terror zu bekämpfen."

