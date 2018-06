Nürnberg (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Städten eine baldige Debatte über die weitere Finanzierung der Integration von Flüchtlingen versprochen. Falls sie nach der Bundestagswahl noch etwas zu sagen habe, sage sie zu, dass bereits in den Beratungen über den Haushalt 2018 darüber gesprochen werde, sagte Merkel am Donnerstag bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Nürnberg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.