Frankfurt/Main (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat gefordert, die für Mittwoch erwarteten Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. "Es ist unfassbar und unerträglich, dass entgegen aller Fakten der nächste Flieger starten soll", erklärte Pro Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt in Frankfurt am Main. Es wird vermutet, dass ein Flieger am Mittwochabend nach Kabul starten soll.

