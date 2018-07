Bonn (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat deutliche Kritik an der Außenpolitik der US-Regierung von Präsident Donald Trump geübt. "Vieles erscheint noch zufällig in der gegenwärtigen US-Außenpolitik. Es fehlt eine Linie, es fehlt ein roter Faden, es fehlen Orientierungspunkte", sagte Steinmeier dem Bonner "General-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe). Er forderte Trump insbesondere auf, klarzustellen, "wo Deutschland und Europa in der amerikanischen Prioritätenliste stehen".

