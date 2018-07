Brüssel (AFP) Die EU hat durch den Anschlag in Kabul betroffenen Botschaften ihrer Mitgliedstaaten Hilfe angeboten. Die EU-Vertretung in der afghanischen Hauptstadt stehe bereit, um die Ländervertretungen und ihre Mitarbeiter zu unterstüzten, erklärte die Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch in Brüssel. Sie sprach den Familien der Getöteten ihr Beileid aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung.

