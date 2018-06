München (SID) - Investor Hasan Ismaik hat nach dem Abstieg des Traditionsvereins 1860 München in die 3. Liga "skrupellose Machtkämpfe und interne Querelen" innerhalb des Klubs angeprangert. Nur wenn diese beseitigt würden, habe der Klub "wieder eine Zukunft", schrieb Ismaik auf seiner Facebook-Seite. Die Rücktritte von Geschäftsführer Ian Ayre und Präsident Peter Cassalette hätten gezeigt, "dass in unserem Verein vieles im Argen liegt."

Ismaik beschwerte sich zudem über Tatenlosigkeit in der Führung des Klubs. "Ich habe die Vereinsseite in den letzten Monaten immer wieder aufgefordert, zum Wohle von 1860 zu arbeiten, um die Misswirtschaft sowie den Mangel an Professionalität und Transparenz zu beseitigen. Die Reaktion? Ich bin auf taube Ohren gestoßen." Diese "unkontrollierten Handlungen" der Funktionäre hätten dem Verein massiv geschadet.

Die Süddeutsche Zeitung berichtete derweil von einem "Erpressungsversuch" Ismaiks in Richtung 1860. Demnach stellte der Investor als Gegenleistung für weitere Gelder teils unerfüllbare Forderungen an den Verein. Die Erteilung der Drittliga-Lizenz sei derzeit akut in Gefahr.