London (AFP) Wenn im EU-Ausland lebende britische Rentner nach dem Brexit nach Großbritannien zurückkehren, würde dies einer Studie zufolge zu einer Kostenexplosion im heimischen Gesundheitswesen führen. Derzeit kostet die Gesundheitsversorgung von etwa 190.000 in EU-Staaten außerhalb Großbritanniens lebenden Rentnern den staatlichen britischen Gesundheitsdienst NHS jährlich rund 500 Millionen Pfund (574 Millionen Euro), heißt es in der am Mittwoch vorgestellten Studie der Wohltätigkeitsorganisation Nuffield Trust.

