Mannheim (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben sich mit einer Gala-Vorstellung gegen Rekordmeister THW Kiel zum zweiten Mal die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga gesichert. Der Titelverteidiger deklassierte den THW am Abend klar mit 28:19 und ist zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Eine große Meisterfeier gab es für die Löwen am späten Abend aber noch nicht. Die Schale bekommen sie ohnehin erst nach dem letzten Saisonspiel gegen die MT Melsungen am 10. Juni überreicht.

