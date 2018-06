Hamburg (SID) - Die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst planen für den Spätsommer ihren nächsten Coup. "Im August wollen wir in Wien zum ersten Mal Weltmeister werden und 2020 in Tokio unseren Olympiasieg verteidigen", sagte Walkenhorst in einem Interview dem Hamburger Abendblatt: "Wir sind immer noch hungrig."

Für die tägliche Arbeit seien laut Ludwig "solche strategischen Ziele" wichtig. "Das hat uns im vergangenen Olympiazyklus enorm geholfen, dass wir stets wussten, warum wir die ganze Fron auf uns nehmen", sagte die 31-Jährige.

Das Duo vom Hamburger SV startet ab Donnerstag beim World-Tour-Turnier in Moskau. Es ist der dritte Auftritt von Ludwig/Walkenhorst in dieser Saison. Nach ihrem Sieg in Münster waren die beiden in Rio de Janeiro zuletzt im Viertelfinale ausgeschieden. Ludwig hatte sich im Winter nach chronischen Schmerzen an der Schulter operieren lassen.