Istanbul (AFP) Beim Absturz eines Armeehubschraubers sind am Mittwoch in der Türkei alle 13 Soldaten an Bord getötet worden. Der Helikopter vom Typ Cougar habe kurz nach dem Start eine Hochspannungsleitung gestreift und sei zu Boden gegangen, teilte die Armee mit.

