Bonn (AFP) Das insolvente Bonner Energieunternehmen Solarworld sucht weltweit nach Investoren. Beauftragt mit der Suche sei die australische Investmentbank Macquarie, teilte Insolvenzverwalter Horst Piepenburg am Donnerstag mit. Als "positives Signal" wertete er den Besuch einer indischen Delegation am Fertigungsstandort Arnstadt in Thüringen.

