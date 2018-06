Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) will die Karlsruher Verfassungshüter bei Streitfragen um die Veröffentlichung geheimer Berichte der Bundesregierung oder die Zulässigkeit des Musiksamplings offenbar entmachten. Wenn in solchen Fällen der Vorrang der Presse- und Kunstfreiheit gegenüber dem Urheberrecht geprüft werden muss, sei wegen des vorrangigen EU-Rechts nicht das deutsche Grundgesetz, sondern womöglich die EU-Grundrechtecharta der Prüfmaßstab, heißt es in zwei Vorlagebeschlüssen des BGH vom Donnerstag an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). (Az. I ZR 139/15 und I ZR 115/169)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.