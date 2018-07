Köln (AFP) In Köln hat die Polizei ein Vereinsheim des Rockerklubs Hells Angels durchsucht und zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt. Bei dem Einsatz eines Sondereinsatzkommandos (SEK) am Mittwochabend wurden unter anderem mehrere Messer, eine scharfe Schusswaffe und hunderte Euro Bargeld beschlagnahmt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

