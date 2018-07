Berlin (AFP) Zwischen den Renten in Ost und West wird es im Jahr 2025 keine Unterschiede mehr geben: Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend die Angleichung der Rentenwerte in sieben Schritten bis Juli 2024. Weitere rechtliche Unterschiede fallen bis Anfang 2025.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.