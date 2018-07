Mettmann (AFP) Zwei unbekannte Täter haben in Haan bei Düsseldorf einen Rentner überfallen und sein Haus in Brand gesetzt. Der 82-Jährige wurde am Mittwoch gefesselt in seinem Garten von Nachbarn gefunden, wie die Polizei Mettmann am Donnerstag mitteilte. Nach seiner Schilderung hatten die Täter ihn angegriffen, als er am Nachmittag nach Hause kam.

