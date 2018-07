Berlin (AFP) Mit der Forderung nach ihrer Rehabilitierung sind am Donnerstag erneut Betroffene des sogenannten Radikalenerlasses an die Öffentlichkeit gegangen. Mehr als 45 Jahre nach Verabschiedung des Erlasses gegen angebliche Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst müssten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die in Berlin tagende Ministerpräsidentenkonferenz damals begangenes "Unrecht" wieder gutmachen, hieß es in einer Erklärung der "Initiativgruppe 45 Jahre Radikalenerlass".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.