Darmstadt (SID) - Absteiger Darmstadt 98 hat den nächsten Torwart für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga unter Vertrag genommen. Die Lilien gaben am Donnerstag die Verpflichtung von Torhüter Joël Mall bekannt. Der 26-Jährige kommt ablösefrei von Grasshopper Zürich ans Böllenfalltor und erhält einen Vertrag bis Juni 2019. Für den GCZ bestritt Mall in zwei Spielzeiten 43 Pflichtspiele.

Erst am Mittwoch hatte Darmstadt den Transfer von Torwart Florian Stritzel vermeldet. Stritzel kommt von der U23 des Karlsruher SC und unterschrieb ebenfalls einen Kontrakt bis 2019. Darmstadts Stammtorwart Michael Esser hatte zuvor den Verein verlassen und bei Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 angeheuert.