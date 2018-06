Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha steht kurz vor einer Verpflichtung von Davie Selke. Der Europa-League-Starter und der Stürmer von RB Leipzig sollen sich laut Sky Sport News HD bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben. Als Ablöse müsste Hertha wohl eine niedrige zweistellige Millionensumme an Leipzig überweisen. Nach dem 20-Millionen-Euro-Wechsel von John Anthony Brooks zum VfL Wolfsburg ist Herthas Transferkasse jedoch gut gefüllt.

Der 22-jährige Selke, der auch bei seinem Ex-Klub Werder Bremen im Gespräch war, soll in Berlin perspektivisch Vedad Ibisevic (32) und Salomon Kalou (31) ablösen. Ob sich der frühere U19-Europameister aber gegen die alternden Angreifer auf Anhieb einen Stammplatz erkämpfen kann, bleibt abzuwarten.

Bei RB war Selke in der abgelaufenen Saison nicht über die Rolle des Bankdrückers hinausgekommen. In 21 Spielen, in denen er meist nur eingewechselt wurde, erzielte Selke vier Tore. Die RB-Verantwortlichen hatten zuletzt angedeutet, den Stürmer trotz Vertrages bis 2020 bei einem anvisierten Wechsel keine Steine in den Weg legen zu wollen. Sportdirektor Ralf Rangnick hatte aber auch betont: "Wir werden ihn nicht auf Teufel komm raus abgeben. Schon gar nicht für irgendwelche Low-Budget-Preise."