Wien (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Carsten Jancker (42) wird neuer Trainer beim österreichischen Zweitliga-Absteiger SV Horn. Das gab der Klub auf seiner Homepage bekannt.

Jancker, der als Aktiver 2002 mit Deutschland Vize-Weltmeister wurde und 2001 als Profi von Bayern München den Champions-League-Titel gewann, soll in der dritthöchsten österreichischen Spielklasse zunächst ein neues Team aufbauen, das in einigen Jahren in den Profibereich zurückkehren soll.

Für den Ex-Kölner, der zuletzt bis November 2016 als Co-Trainer beim österreichischen Rekordmeister Rapid Wien tätig war, ist die Aufgabe in Horn bereits der zweite Cheftrainer-Job. 2010 betreute der frühere Torjäger zwischenzeitlich den Amateurligisten SC Neusiedl/See, ehe er im Nachwuchsbereich von Rapid anheuerte.

Derzeit erwirbt Jancker gerade die UEFA-Pro-Lizenz, die ihn für Trainerjobs auf höchstem Niveau qualifiziert. Über die Laufzeit seines Vertrages beim SV Horn vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

In einer Erklärung von Vereinsseite hieß es: "Wir sind fest davon überzeugt, in Carsten Jancker den besten Trainer für unsere Zukunft gefunden zu haben. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und wünschen ihm und uns allen eine erfolgreiche und schöne Zeit beim SV Horn."