Niamey (AFP) Schwer bewaffnete Männer haben einen Militärstützpunkt im Niger angegriffen und sechs Soldaten getötet. Wie nigrische Sicherheitskräfte am Donnerstag mitteilten, trafen die Angreifer am Mittwochabend mit 14 Geländewagen an dem Stützpunkt in der südwestlichen Stadt Abala ein. Am Donnerstagnachmittag habe es weiterhin "Kämpfe zwischen Terroristen und nigrischen Sicherheitskräften" an der Grenze zu Mali gegeben. Daran nähmen auch Armeeflugzeuge teil.

