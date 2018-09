Manila (AFP) In einem Hotel- und Kasinokomplex in der philippinischen Hauptstadt Manila haben bewaffnete Unbekannte in der Nacht zu Freitag das Feuer eröffnet. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte in einer Botschaft im Internet den "Angriff" für sich. Der Betreiber des Komplexes erklärte, die Anlage sei wegen Schusswechseln abgeriegelt worden.

