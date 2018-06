Köln (SID) - Im Champions-League-Finale trifft Frankreichs Fußballerin des Jahres, Dzsenifer Marozsán, mit Olympique Lyon auf Paris St. Germain. Zum dritten Mal nach 2011 und 2012 könnte die Mannschaft um die deutsche Olympiasiegerin den Titel gewinnen. Geleitet wird das Spiel in Cardiff, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird, von der künftigen Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.

Bei den French Open in Paris kämpfen die zwei verbliebenen deutschen Spielerinnen um den Einzug in die dritte Runde. Eine schwere Aufgabe wartet dabei auf Tatjana Maria, die gegen die an Nummer drei gesetzte Rumänin Simona Halep antritt. Carina Witthöft bekommt es mit der Französin Pauline Parmentier zu tun.

Die deutschen Spitzenspielern Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov stehen bei der Heim-WM in Düsseldorf vor ihren Zweitrunden-Matches. Boll trifft am Nachmittag auf den Weltranglisten-57. Jakub Dyjas aus Polen, Ovtcharov bekommt es mit dem 41 Plätze tiefer geführten Engländer Paul Drinkhall zu tun.

Vorjahresfinalist ratiopharm Ulm und die EWE Baskets Oldenburg spielen im fünften Spiel der Play-off-Halbfinalserie den Finalgegner von Brose Bamberg aus. Sollten die Ulmer gewinnen, käme es zu einer Neuauflage des Finals aus dem Vorjahr. Bamberg hatte sich schon zuvor mit 3:0 gegen Bayern München durchgesetzt. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr.